В машине в Луковском лесу обнаружили труп 20-летней девушки

В ночь на 23 июня в поселке Борки в машине обнаружили труп 20-летней девушки. Об этом сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным портала, в автомобиле, который стоял в районе Луковского леса, находились девушка и 25-летний парень. Молодого человека с отравлением неизвестными веществами доставили в ОКБ. Девушка умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в Путятинском районе обнаружили труп 62-летнего пенсионера с окровавленной головой. Все произошло 7 июня в малонаселенном поселке Свободо-Заводской, на берегу реки Нетрож (читать подробнее).

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