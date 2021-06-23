ФК «Рязань» возглавил Дмитрий Сережкин

Дмитрий Сережкин (в центре) со своими помощниками - Олегом Елисеевым и Юрием Кулешовым.

ФК «Рязань» подписал контракт с главным тренером Дмитрием Сережкиным, сообщает клубная пресс-служба. Ранее специалист возглавлял ФК «Знамя» из Ногинска, с которым занял в минувшем первенстве 9 место.

Известно, что на должность главного тренера ФК «Рязань» рассматривались несколько кандидатур, в том числе – Валерий Есипов.

Отметим, что Сережкин в 2007 году выступал за рязанский клуб. На его счету в 28 играх (одна на Кубок) один забитый гол.

После завершения игровой карьеры вошел в тренерский штаб раменского «Сатурна». Некоторое время возглавлял молодежную команду клуба. В 2016 году стал главным тренером «Сатурна» и в первом же сезоне привел его к серебряным наградам.

Помогать Дмитрию Сережкину будут тренеры Юрий Кулешов и Олег Елисеев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!