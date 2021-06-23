Резко выросло число госпитализированных с COVID-19 рязанцев

В Рязанской области начался резкий рост числа госпитализированных с COVID-19. Только за последние два дня стационарное лечение потребовалось более чем 40 заболевшим.

По состоянию на вечер 22 июня в ковидных госпиталях находились 412 пациентов. По сравнению с понедельником их стало больше на 20, а за сутки до этого госпитализировали 22 человек.

Напомним, в регионе, как и по России в целом, наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в конце февраля, когда она была на том же уровне, в медицинских учреждениях находилось около 300 человек с COVID-19.

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