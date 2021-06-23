У маршрутки №75 будет меньше автобусов, но большей вместимости

У маршруток №75 поменяют автобусы. Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации Рязани Борис Ясинский.
На перевозках по маршруту №75 «улица Большая, 2а - Недостоево» вместо 32 автобусов малого класса будут ходить 20 автобусов среднего класса.
Сделано это для «улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани».
Ранее «КП-Рязань» сообщала, что для маршрутки №65 изменили конечную остановку, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Вместо конечной «улица Загородная», теперь будет «ДПР-5» (читать подробнее).
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