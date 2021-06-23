Экс-кандидат в депутаты разбился на мотоцикле под Рязанью

Местные отмечают, что светофор на М-5 у Ходынинских двориков не работает вторую неделю. Фото: rybnoe.net

И снова смертельное ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью. 23 июня близ города Рыбное там разбился мотоциклист.

Как сообщает портал RybnoeNet, погиб рыбновец Алексей Тарасов, который баллотировался в городской Совет депутатов в 2019 году от «Единой России».

Вместе с тем местные высказались, что на М-5 на повороте у «Ходынинских двориков» уже вторую неделю не работает светофор.

«Так и до следующей беды остается недолго», - отмечает издание.

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