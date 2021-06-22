Победителям конкурса «Мир сохраним» вручили награды и дипломы

Победителями были признаны 18 конкурсантов. Андрей Красов с одним из них. Фото: пресс-служба "Единой России".

В День памяти и скорби в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки лучших работ участников конкурса рисунков-открыток для ветеранов Великой Отечественной войны «Рязань – 2021. Мир сохраним (Наш путь к Великой Победе)».

Напомним, в преддверии 76-й годовщины Великой Победы региональное отделение партии «Единая Россия» провело конкурс, инициатором которого выступили автономная некоммерческая организация «ПроОтечество» и депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов. В оргкомитет было представлено более 700 работ от юных жителей региона в возрасте от 5 до 17 лет.

Победителями были признаны 18 конкурсантов. Их работы стали основой для поздравительной открытки для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненным к ним, проживающих на территории Рязанской области. Общий тираж составил 9 тысяч экземпляров.

«22 июня нашему народу не забыть никогда. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая коснулась каждой семьи. Участвуя в этом конкурсе, дети выразили свое отношение к подвигу дедов и прадедов, лишениям, выпавшим на долю мирного населения, передали радость победы», – отметил в приветствии Андрей Красов.

Он подчеркнул, что работы детей получились очень искренние.

«Конкурс помог объединить разные поколения: дети подготовили рисунки, оргкомитет, в состав которого вошли представители творческих профессий, выбрал победителей, жители в районах области поздравляли ветеранов с этими открытками в руках», – подчеркнул Андрей Красов.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины», член оргкомитета конкурса Елена Шаповская поблагодарила семьи детей-участников.

«Уверена, что вы вместе с педагогами также работали над воплощением замысла своего ребенка, – отметила она. – Так и воспитываются патриоты своего Отечества».

Ребятам вручили дипломы победителей, комплекты открыток и наборы для творчества от спонсоров конкурса.