Денис Сидоров: Вспомним павших в той страшной войне!

22 июня - особый день для всего российского народа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уважаемые земляки!

Сегодня, 22 июня, мы вспоминаем трагическую дату в нашей истории — День памяти и скорби. В этот день в 1941 году орды немецко-фашистских захватчиков напали на нашу Родину, надеясь сокрушить ее и навязать нашему народу свое господство, обречь на вымирание и вычеркнуть из исторического бытия. Для нашего народа началась Великая Отечественная война.

Этому предшествовал изощренный и продолжительный процесс подготовки, взращивания верхушкой западных стран, мировым капиталом, кровожадного агрессора, с помощью которого они надеялись стереть с лица земли социалистическое государство, которое ненавидели с момента его появления.

Рязанская земля испытала на себе ужасы этой войны. Осенью 1941-го города и села нашей области подвергались бомбежкам нацистской авиации. Черным днем стало 28 ноября, когда бомбы сыпались на детский сад, рынок, жилые кварталы и другие места, где было мирное население. Это ярко свидетельствует о том, что захватчики не просто воевали с Красной армией, но уничтожали весь советский народ. Некоторые районы нашей области временно попали под сапог оккупантов и на себе ощутили пресловутый «новый порядок» гитлеровцев.

Однако наш народ не согнулся, не дрогнул в те тяжелые дни. На территории Рязанской области работали госпитали для раненых бойцов, трудящиеся производили различную продукцию, прежде всего сельскохозяйственную, для нашей армии.

Мы не должны забывать, что выстоять в те грозные годы и не пасть на колени перед оккупантами нашим предкам помог прежде всего социалистический строй и руководящая роль Коммунистической партии, которая взяла на себя ответственность за борьбу с врагом и освобождение Родины. Мы должны помнить этот урок нашей истории и понимать, что именно Коммунистическая партия организовала и возглавила борьбу народа за освобождение, а также привела его к Победе!

Вспомним павших в той страшной войне!

Будем помнить, что именно капитализм есть столбовая дорога к фашизму и порабощению народов! Не забудем, не простим!