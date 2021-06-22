Рязанка, будучи кассиром "Роспечати", украла более миллиона рублей

Легко отделалась: за хищение более миллиона рублей - два года условно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рязанская женщина, теперь уже бывший кассир АО "Роспечать" в 2019 году украла 1,2 миллиона рублей. Схема была проста, и, как ей казалось, эффективна.

Она брала деньги из кассы, передавала их инкассаторам - правда, не все. Бумаги были оформлены на большую сумму. А разницу предприимчивая женщина забирала себе.

Железнодорожным районным судом Рязани с участием прокурора района рассмотрено уголовное дело в отношении 56-летней женщины, совершившей присвоение, то есть хищение чужого имущества.

Учитывая все обстоятельства, ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск о взыскании материального ущерба. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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