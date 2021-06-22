В Рязани наградили победителей конкурса «Мир сохраним»

Победителями конкурса стали авторы 18 из более чем 700 работ.

22 июня, в День памяти и скорби, в Рязани провели церемонию награждения победителей конкурса детского рисунка-открытки для ветерана Великой Отечественной Войны «Рязань-2021. Мир сохраним (Наш путь к Великой Победе)». Его участниками стали юные жители Рязанской области в возрасте от 5 до 17 лет. На оценку оргкомитета было представлено более 700 работ. Победителями стали только 18 конкурсантов. Выставка лучших работ открыта в областной библиотеке имени Горького.

О значимости конкурса рассказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов:

«Сегодня 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Этот день нашему народу не забыть никогда, война коснулась каждой семьи. В ходе конкурса с помощью рисунков дети выразили свое отношение к подвигу дедов и прадедов, лишениям, выпавшим на долю мирного населения, передали радость победы. Работы очень искренние. Так получается, когда воспринимаешь историю войны как свою личную, как историю своей Родины», — подчеркнул парламентарий.

Участники мероприятия почтили память павших в Великую Отечественную войну минутой молчания. И.о. министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина поблагодарила авторов рисунков за сохранение памяти о событиях 1941-1945 годов. Заместитель министра культуры и туризма региона Марина Кауркина выразила надежду, что молодые художники продолжат совершенствовать свои навыки и направят их, в том числе, на воспевание истории родного края.

Член оргкомитета конкурса, региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой родины» Елена Шаповская сообщила, что организационную работу выполнило региональное отделение партии. По ее словам, выбирать победителей было сложно. В итоге только 18 рисунков были воспроизведены на поздравительных открытках для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Общий тираж составил 9000 экземпляров. В преддверии Дня Победы активисты «Единой России» во всех районах области вручили открытки ветеранам.

18 рисунков были воспроизведены на поздравительных открытках для участников и ветеранов Великой Отечественной войны

Андрей Красов подчеркнул, что конкурс помог объединить разные поколения: дети подготовили рисунки, оргкомитет, в состав которого вошли представители творческих профессий, выбрал победителей, жители в районах области поздравляли ветеранов с этими открытками в руках.

Спонсором конкурса стал ОО «Рязанский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Согласно Указу Президента России финансовая организация является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса РФ. В церемонии награждения приняла участие региональный директор Татьяна Владимировна Коломиец. Она поблагодарила за такую возможность отдать дань памяти защитникам Отечества.

Победителям вручили призы, предоставленные банком, и дипломы от регионального отделения партии «Единая Россия».

В завершение мероприятия состоялась презентация 23 томов издания книги «Без срока давности. Уроки Нюрнберга» по Второй мировой войне с материалами Нюрнбергского процесса. Издание было представлено на Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга», который проходил в Москве в музее Победы на Поклонной горе в ноябре прошлого года. Среди его участников был Андрей Красов.

«Мы постоянно обращаемся к материалам Нюрнбергского трибунала, чтобы противостоять искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны. В ходе Нюрнбергского процесса была выполнена колоссальная работа, осуждены преступления против мира и человечности, о которых мы должны помнить всегда»», — подчеркнул Андрей Красов.

Директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина выразила уверенность, что издание будет востребовано всеми, кто интересуется правдивой историей Второй мировой войны.

В завершение мероприятия состоялась презентация 23 томов издания книги «Без срока давности. Уроки Нюрнберга».

«Нельзя допустить, чтобы кто-то вырывал страницы из нашего героического прошлого. Это нужно, чтобы все мы сохраняли мир — такое было название конкурса», — напомнила Наталья Гришина.

Напомним, с предложением организовать открытый региональный конкурс на лучший детский рисунок-открытку для ветерана Великой Отечественной Войны выступила Автономная некоммерческая организация «ПроОтечество». Инициативу поддержал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Андрей Красов. Конкурс был организован совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». Спонсором конкурса стал ОО «Рязанский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Реклама.