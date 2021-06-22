Байкер столкнулся с Toyota Land Cruiser в Рыбновском районе

Обычно при таких столкновениях шансов выжить мало. Фото: сообщество "Дороги Рязани".
Видео о ДТП с участием рязанского байкера и водителя автомобиля повышенной безопасности Toyota Land Cruiser произошло около 18 часов 22 июня.
Со слов очевидцев, побывавших на месте столкновения явно "неравнозначных" участников дорожного движения, владелец мотоцикла, скорее всего, погиб: "В Рыбновском районе мотоцикл столкнулся с "Крузаком". Машина получила сильные повреждения, мотоциклист не подает признаков жизни".
Официальной версии случившегося пресс-служба профильного ведомства пока не представила.
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