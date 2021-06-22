Семью лебедей снял на видео житель Рязанской области

Царственные птицы радуют взгляд новомичуринцев. Фото: сайт "Пресса".

"Водохранилище в Новомичуринске. Две недели на этом же месте увидели лебедей с птенцами они еще были совсем маленькие. А сегодня опять заснял, и птенцы немного подросли. Посмотрите у меня на странице ролик недели две назад". Так прокомментировал свое видео на странице ВКонтакте житель Новомичуринска Роман Курганов.

На сайте "Пресса" есть уточнение по этому поводу. Два взрослых лебедя и четыре их детеныша живут на водохранилище в Новомичуринске. А семью царственных птиц Курганов снимал со стороны гидроузла Рязанской ГРЭС.

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