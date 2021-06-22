Видео секса на Борковском карьере появилось сети. Фото: RZN_Life.

На 3-м Борковском карьере отдыхающие сняли на видео молодую пару, которая занималась сексом прямо в воде. Подписчики паблика RZN-Life отметили, что там было много детей и как якобы потом в этой воде купаться.

Заканчивается видео тем, что девушка выходит из воды с обнаженной грудью, но ей тут же предоставляют полотенце, чтобы крыться и обсохнуть.

Полное видео можно посмотреть по ссылке.

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