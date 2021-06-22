Рязанцам расскажут, как вернуть деньги за отдых в России

ryazan.er.ru

21 июня в региональной приемной партии «Единая Россия» стартовала неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

«Приемы проводят депутаты всех уровней, сенаторы РФ, специалисты профильных министерств и ведомств. Также запланирован круглый стол, на котором представители министерства культуры и туризма Рязанской области и городской администрации расскажут о туристических маршрутах», – сообщила заместитель руководителя региональной приемной «Единой России» Елена Синица.

В рамках тематической недели жителям расскажут, как вернуть деньги за отдых в России и приобретенные детские путевки, получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, а также об условиях отмены и переноса приобретенных путевок за границу.

Приемы проходят как в дистанционном, так и очном формате по предварительной записи. График доступен по ссылке. Уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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