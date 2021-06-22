Стало известно, почему Георгий Журавлев покинул ФК «Рязань». Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

Нападающий ФК «Рязань» Георгий Журавлев покинул клуб и официально стал игроком ФК «Динамо-Владивосток». Отметим, что приморский клуб создали буквально с нуля после ликвидации «Луча».

— У нас уже заключен контракт с одним из лучших бомбардиров третьей группы ПФЛ, нападающим ФК «Рязань» Георгием Журавлевым, — отметил главный тренер владивостокцев Сергей Бойко ИА PrimaMedia. — На сегодняшний день он игрок футбольного клуба «Динамо-Владивосток». 16 забитых им мячей по итогам сезона — это очень серьезная цифра для нападающего любого уровня.

Как сообщил «КП-Рязань» источник, знакомый с ситуацией, Георгий Журавлев покинул Рязань после истечения контракта. Это обычная практика для многих клубов Второй лиги, когда контракты заключаются на один год. То есть, продать и заработать на футболисте невозможно.

— Ему предложили больше денег, — поэтому он и ушел, — сказал источник.

Отметим, что по итогам сезона Георгий Журавлев наколотил 16 мячей в 24 матчах, лишь один гол он забил с пенальти, все остальное – с игры. На втором месте бывший игрок сборной России Роман Павлюченко (ФК «Знамя»), забивший 17 мячей, ну а возглавил список бомбардиров нападающий «Рязани» Владислав Фасхутдинов – 20 мячей (8 – с пенальти).

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