Минздрав посоветовал рязанцам в жару отказаться от мяса и перейти на рыбу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Минздрав порекомендовал рязанцам отказаться во время сильной жары от мяса и жирных молочных продуктов.

— Измените рацион питания: больше холодных блюд – рыба, овощи, фрукты. От жирных молочных продуктов, мяса лучше отказаться. Обязательно солите еду, потому что в жару человек сильно потеет и теряет большое количество натрия, — отметили в минздраве, но посоветовали все равно обратиться к врачу, чтобы выяснить, нужно ли человеку дополнительное употребление соли в жару, так как при повышении артериального давления это может навредить.

Важно в жару больше пить простой воды, но отказаться от соков, газировок и тем паче алкоголя, так как это приведет к ухудшению общего состояния организма.

Кроме того, власти рекомендуют не выходить на улицу с 12:00 до 16:00, а если все-таки вышли, то передвигаться по улице лучше не спеша, стараясь находиться в тени.

Из одежды лучше носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из хлопка или льна, но обязательно, чтобы был головной убор.

— Старайтесь чаще принимать душ водой комнатной температуры, так как очищение позволяет коже дышать эффективнее. Но не охлаждайтесь холодной или ледяной водой - это прямой путь к пневмонии, — отметили в минздраве.

Ранее МЧС сообщило, что с 22 по 25 июня на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара. По данным синоптиков в эти дни жара составит от +35 до +37 градусов (подробнее).

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