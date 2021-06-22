В Рязанской области вновь увеличилась заболеваемость COVID-19

22 июня в Рязанской области появилась информация еще о 65 случаях коронавируса. Последний раз такой прирост фиксировался еще в конце февраля, то есть заболеваемость возвращается к зимним показателям.

Всего в регионе теперь известно о 30434 случаях COVID-19. До 577 за минувшие сутки увеличилось и число летальных исходов. Гибель еще трех человек признали прямым следствием инфекции.

Напомним, связанных с COVID-19 смертей гораздо больше, чем внесли в рязанскую статистику (подробнее).

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