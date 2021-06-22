Тело утонувшего рыбака вторые сутки ищут в Рязанской области

В Рыбновском районе утонул уже второй рыбак за последние дни. Фото: Сайт "Пресса".

56-летний мужчина утонул 21 июня около 8 часов утра вблизи четвертой секции шлюза Кузьминского гидроузла на реке Ока в селе Кузьминском Рыбновского района. Об этом сообщает "Пресса".

По предварительным данным, он ловил рыбу с резиновой лодки и попал в водоворот. Рыбак не смог удержать лодку на плаву и она опрокинулась. Он упал в воду и утонул. Спасательные службы второй день проводят поисковые мероприятия, но пока тело рыбака не найдено.

Напомним, что там же, в Рыбновском районе, найден мертвым ранее пропавший рыболов, уехавший на рыбалку на мотоцикле.

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