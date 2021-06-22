Рязанские молодогвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти»

Фото: «Молодая Гвардия Единой̆ России»

В мероприятии приняли участие первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, первый зампред Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, представители территориальных органов федеральных органов власти, общественных и ветеранских организаций, «Волонтеры Победы». Организатором патриотической акции «Свеча памяти» традиционно выступает региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: «Молодая Гвардия Единой̆ России»

«80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов наших сограждан. Из 300 000 рязанцев 180 000 не вернулись с фронта или пропали без вести. Мы преклоняемся перед героями. Мы скорбим о женщинах, детях и стариках, которые погибли в бомбежках и в плену у фашистов. Трудно представить себе боль матерей, потерявших на войне своих сыновей. Пусть наши дети никогда не знают войны», - поделилась Анна Рослякова. Также своими воспоминаниями о событиях 22 июня 1941 года поделился фронтовик Леонид Иванович Окрут.

Фото: «Молодая Гвардия Единой̆ России»

Фото: «Молодая Гвардия Единой̆ России»

Участники митинга возложили к Вечному огню алые гвоздики и выложили на гранитном постаменте у Вечного огня из свечей слово «Я помню».

По традиции в День памяти и скорби в полдень на площади Победы рязанцы почтят память погибших минутой молчания. Акция кратковременна, но ее значение велико.

«Каждый из нас должен помнить и чтить защитников нашей Родины. Мы не имеем права забыть, как это было.Уже прошло много времени, как закончились войны, но я могу с уверенностью сказать, что наше поколение пронесёт через годы память о подвиге советского народа в тяжелые годы войны»,- поделился руководитель РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскрёбышев.