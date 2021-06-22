Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие дни

С 22 по 25 июня на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара, сообщает пресс-служба региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Центральные управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков в эти дни жара составит от +35 до +37 градусов.

Отметим, что исторический максимум был по жаре был зафиксирован 22 июня 1948 года. Тогда термометры в Рязанской области показывали +35,8. В те дни температура вообще не опускалась ниже 34 градусов, так что возможно в этом году жара может побить все рекорды.

МЧС просит «в условиях засухи и жаркой погоды» воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и окурки.

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