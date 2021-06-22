Из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы в самом сердце Рязани

Администрация Рязани объявила о перекрытии и ограничении движения на двух участках в самом сердце города. В обоих случаях это связано с ремонтом тепловых сетей.

Так, с 22 июня на целый месяц, до 22 июля, полностью закроют Посадский переулок от дома №19 до улицы Соборной, а саму Соборную возле лицея №4 – частично (одну полосу в сторону Кремлевского вала). Здесь пройдет капитальный ремонт тепловых сетей.

Кроме того, из-за аварийной ситуации на трубопроводе 22 и 23 июня будет закрыта улица Некрасова от перекрестка с улицей Соборной по направлению к Почтовой. Конкретные временные рамки не называются – восстановят движение по окончании работ.

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