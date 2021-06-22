Рязанская учительница выиграла в лотерею квартиру у моря. Фото: "Столото".

Рязанская учительница Алина Чепкасова выиграла в лотерею квартиру у моря, сообщают организаторы лото. Правда, девушка решила домик не брать, а получить приз деньгами. Это – 1,9 млн рублей. На эти деньги она хочет вложиться в покупку трехкомнатной квартиры.

Счастливица рассказала, что ее собака чуть сгрызла билет с выигрышной комбинацией.

— Перед трансляцией розыгрыша мы вышли на кухню, а билеты оставили перед телевизором, — говорит учительница физики и математики. — Пока нас не было, собачка скинула билеты со стола, а тот самый схватила зубами. Потом пришлось зачеркивать числа в билете с погрызенным уголком.

В свободное время Алина катается с подругой по Рязанской области, изучают местные достопримечательности, усадьбы и заброшенные деревни.

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