Рязанские министры приедут в Сасово и Пителино

23 июня правительство Рязанской области проведет выездной прием граждан в Сасовском и Пителинском районах. Людям дают всего 1-1,5 часа, чтобы напрямую обратиться к руководителям центральных исполнительных органов власти – министерств, госинспекций, главных управлений.

Сначала управленцы приедут в Пителино, где расположатся в здании администрации (площадь Советская, д. 8). Прием пройдет с 12:30 до 13:30. Предварительная запись – по телефону: 8(49145)6-41-41.

В Сасово выездной прием для жителей города и района организуют в Муниципальном культурном центре (микрорайон Северный, д. 57) с 14:00 до 15:30. Информацию о предварительной записи местные власти не озвучили.