Главным тренером ФК «Рязань» может стать Валерий Есипов. Фото: пресс-служба ФК "Салют Белгород".

Футбольный клуб «Рязань» в ближайшее время в качестве главного тренера может возглавить известный в прошлом футболист Валерий Есипов. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник, знакомый с ситуацией, однако отметил, что на должность рассматриваются несколько кандидатур.

Что касается Виктора Навоченко, то он покинул клуб после окончания контракта, по данным «КП-Рязань», он возглавит один из клубов ПФЛ, правда, с зарплатой в два раза больше, чем получал в Рязани.

Отметим, что ФК «Рязань» по итогам сезона 2020-2021 занял второе место.

СПРАВКА «КП»

Валерий Есипов наиболее известен по выступлениям за волгоградский «Ротор» и раменский «Сатурн», провел пять матчей за сборную России. В настоящее время является главным тренером ФК «Салют Белгород».

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