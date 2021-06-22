Утверждена дата празднования Дня города

Фото: Рязанская городская Дума.

Дату празднования в 2021 году Дня города Рязани утвердили депутаты Рязанской городской Думы на заседании 21 июня. Основные праздничные мероприятия пройдут 7 августа.

Также депутаты поддержали инициативу об увековечивании памяти Александра Тарасюка. Мемориальная доска с текстом: «В этой школе с 1997 по 1999 год учился капитан 2 ранга, награждённый орденом Мужества, Александр Александрович Тарасюк, героически погибший при исполнении воинского долга» появится на здании школы №39.

Депутаты утвердили решение о передаче в государственную собственность здания бывшего кинотеатра «Родина», расположенного по адресу ул. Ленина, 41.

Кроме того, депутаты отменили решение по передаче в аренду здания-склада, расположенного по адресу: ул. Интернациональная, 27а, Центру развития игровых видов спорта Рязанской области в связи с отказом от заключения договора аренды. Принято решение о передаче в аренду данного нежилого помещения общественной организации «Союз Кузнецов». Территориальному отделению № 4 города Рязани областного отделения Всероссийского общества инвалидов передадут в аренду часть нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Комбайновая, д. 1/5.

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