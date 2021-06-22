Минздрав сообщил, что все больше молодых рязанцев вакцинируются от коронавируса

В Рязани увеличилось количество желающих вакцинироваться от коронавируса, с радостью сообщает региональный минздрав со ссылкой на врача-терапевта поликлиники №4 Оксану Быстрову. Специалист убедилась в этом на своем опыте.

— Выездной пункт вакцинации работает в ТЦ «Атрон» более двух месяцев. И если раньше к нам, в основном, приходили люди пожилого возраста, то теперь на прививку приходит больше молодых, — отметила врач. — Для прививок используется препарат «Спутник V» первого и второго компонента. Мы работаем без записи, человек может прийти к нам во время обеденного перерыва, после работы. Это людям удобно.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в гипермаркете «Глобус» заметили очередь за прививкой от COVID-19 (читать подробнее).

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