Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог города

Фото: Рязанская городская Дума.

На заседании городской Думы депутаты утвердили изменения в бюджет Рязани на 2021 год. За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета города Рязани на 2021 год увеличиваются на 598,5 млн рублей. Из них 470,8 млн рублей планируют направить на ремонт дорог; 67,7 млн рублей – на реконструкцию детских садов, 50 млн рублей – на капитальный ремонт тепловых сетей; 10 млн рублей – на модернизацию и реконструкцию светофорных объектов.

Кроме того, доходы и расходы на 2022 год увеличиваются на 619,2 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета на ремонт дорог. В общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.

На благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» направят 34 млн рублей. Еще 100 млн рублей на эти цели Рязань получит из областного бюджета. Конкурсные процедуры планируют завершить в начале июля, а ремонт – закончить в сентябре.

Кроме того, в общей сложности 40,5 млн рублей направят на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, связанных с перевозкой льготных категорий граждан; 3 млн рублей – на строительство первой очереди кладбища «Преображенское».

Депутаты рассмотрели отчет администрации Рязани об исполнении бюджета города за 2020 год. Доходы городской казны в отчетном периоде составили 12 млрд 900 млн рублей, расходы – 13 млрд 228 млн рублей. Ранее отчет был рассмотрен на профильных комитетах Рязанской городской Думы и прошел процедуру публичных слушаний.

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