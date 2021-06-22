Рязанские депутаты хотят согласовывать директоров МУПов

21 июня депутаты Рязанской городской Думы поддержали идею согласования начальников городских МУПов, а также управлений мэрии. По их словам, данная возможность [при ее реализации] «привнесет положительные моменты».

Поддержали проект большинство депутатов, однако выяснилось, что его материалы не соответствуют требованиям федерального законодательства. Против выступила и прокуратура.

Ранее сообщалось, что на комитете ЖКХ и развитию городской инфраструктуры представили нового начальника управления транспорта города Рязани Вениамина Синякова. Человек, который ответственен за всю транспортную инфраструктуру областного центра закончил Рязанское военное автомобильное училище, а после этого «служил в армейских рядах» (читать подробнее).

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