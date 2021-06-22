Мэр Елена Сорокина рассказала, когда в Рязани снизится количество пробок

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о транспортной перегруженности дорог города. Чиновница пояснила, что эта проблема актуальна для Рязани из-за недостаточной развитости улично-дорожной сети и высокого уровня автомобилизации населения – на 1000 жителей приходится 320 автомобилей.

Во время отчета перед депутатами мэр тут же предложила пути выхода из ситуации. По ее мнению, нужно построить дополнительные дороги. В генплане города уже предусмотрены дороги от Северной окружной до Михайловского шоссе с пересечением Московского шоссе, дублер Московского шоссе, реконструкция улицы Пушкина с устройством выезда на улицу Гагарина, соединение Славянского проспекта с улицей Братиславской.

— Одномоментно решить все вопросы с увеличением пропускной способности дорог затруднительно, но уже в 2021 году завершится реконструкция Касимовского шоссе и улицы Советской Армии, это одно из первых мероприятий по разгрузке перекрестков в Дашково-Песочне, — уверенна глава администрации.

Чиновница пояснила, что после завершения реконструкции улицы Советской Армии, Касимовского шоссе, а также ремонта моста через Трубеж, транспортные заторы на этих участках снизятся.

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