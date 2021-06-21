День города в Рязани пройдет 7 августа

День города Рязани пройдет 7 августа. Об этом стало известно на заседании Рязанской городской Думы. Однако, к настоящем у времени неизвестны ни программа мероприятия, ни места празднования, ни приглашенные звезды.

По словам начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой, все будет проходить с оглядкой на эпидемиологическую ситуации в связи с коронавирусом.

Отметим, что 21 июня в Рязанской области зафиксировали 61 новый случай коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии теперь 30369 (читать подробнее).

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