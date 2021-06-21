В Рязани по «сигналам» жителей продолжили проверять коммунальщиков

Евгений Беленецкий во дворе дома 26 на улице Ленинского комсомола: речь идет про освещение и проезд Фото: Владимир ФРОЛОВ

Передышка для управляющих компаний рязанских домов оказалась недолгой: через две недели после 4 июня, когда подводились итоги предыдущих инспекций, проверки возобновились. Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий продолжил на местах смотреть, что творится в области содержания жилья. На этот раз выбрали дома, о которых писали жалобы в администрацию президента Владимира Путина.

СТАРЫЕ ПОКРЫШКИ, ДРОВЯНЫЕ САРАИ

Во дворе за домом 4 по улице Дзержинского нашлось немало такого, чем давно должны были озаботиться не только управляющая компания, но и префект Железнодорожного района. Сухое дерево, грозящее упасть на подъезд, начали пилить, но почему-то не спилили полностью. Электрический провод провис так, что его скоро кто-нибудь заденет – нужно вмешательство энергетиков.

На вбитые в землю железные трубы с надетыми на них автопокрышками – препятствие для сквозного проезда автомобилей – Евгений Беленецкий недовольно махнул рукой:

– Это что, элементы благоустройства?!

– Это жители хотят, чтобы машины не ездили…

– Так сделайте это цивилизованно: положите бетонные полусферы, например, как вот у «Кванториума», – указал заместитель губернатора рукой на соседнюю «Дружбу».

А главное – в этом дворе в самом центре Рязани все еще сохранились старые деревянные сараи-кладовки, в которых когда-то держали дрова для отопления домов, потом что-то строгали или мастерили, а в последнее время которые просто набивают разным хламом не первой необходимости.

Оказывается, в центре Рязани, в сотне метров от Первомайки, еще можно увидеть старые сараи жильцов Фото: Владимир ФРОЛОВ

– Они стоят на земле дома, жильцы проголосовали против сноса, – пояснил коммунальщик. – Они боятся, что тут под окнами устроят парковку.

– Мы не голосовали против! – возмутилась вышедшая из дома женщина. – Большинство как раз за снос. У нас есть протокол собрания, я вам принесу.

Из крайнего сарая выглянула и тут же спряталась мордочка крысы. Стало понятно, что про сараи позабыли не только УК и префектура, но и санитарный надзор.

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД, ТЕМНАЯ ПОМОЙКА

Жители домов 27 по улице Ленинского комсомола и 34 по улице Стройкова страдают от того же самого, что и их земляки с улицы Дзержинского – от несущихся мимо подъездов автомобилей. Их дворы используют для проезда с улицы на улицу автолюбители, которым лень проехать лишние 200 метров до перекрестка.

– Мы просим что-то сделать! – окружили жильцы Евгения Беленецкого. – Стоит дорожный знак о невозможности сквозного проезда, но его игнорируют. Мы клали бетонную полусферу, но ее ночью выковырнули и выбросили в кусты. Может быть, сделать несколько «лежачих полицейских», чтобы не было соблазна лихо пронестись через дворы?

– Постойте, какие «лежачие полицейские»? – заволновался директор местной УК. – А как зимой снег чистить?

– А вы его хоть раз чистили?! – почти хором возмутились жильцы.

Директор управляющей компании удивленно смотрит в документы Фото: Владимир ФРОЛОВ

У местной контейнерной площадки помята крыша из профлиста – потому что мусорные машины стараются схватить контейнеры краном, и навес им мешает. За помойкой – никем

давно не тронутые заросли травы и кустарника, Старые фонари стоят без светильников, поэтому по вечерам здесь темень.

– А еще постоянно течет канализация, поэтому комары постоянно нам угрожают, – добавил мужчина, выполнявший роль председателя недовольных жителей.

Прямо на месте прошло небольшое совещание. Городские чиновники рассказали, какие варианты решения проблем не оспорят оппоненты. Договорились, что городское управление энергетики и ЖКХ наведет порядок.

ЖИТЕЛИ ВИДЯТ ЛИЦО ДИРЕКТОРА УК ВПЕРВЫЕ

У населения дома 67 по улице Ленинского комсомола главные проблемы – двор, заливаемый всеми дождями, а также контейнерная площадка, которую перенесли куда-то за тридевять земель.

– Конечно, вода тут даже в подъезды зальется, – рассудил один из городских чиновников, – если у них входные двери находятся ниже территории двора.

Обсуждение с местными жителями возможных вариантов, как поступить, завершилось итоговым резюме, которое Евгений Беленецкий высказал директору УК:

– Вот видите, обсудили, договорились, будем работать. А ведь раньше этого не делалось. Ваша компания управляет этим домом уже много лет, а жильцы вас в лицо не знают!

Любые вопросы можно решить, если думать вместе с жильцами дома Фото: Владимир ФРОЛОВ

На совещании 4 июня заместитель губернатора пообещал «дать на раскачку» коммунальщикам еще месяц-два (видимо, летнее время, когда проще всего организовать подрядные работы), а потом начать жестко спрашивать.

Самое главное – чтобы рязанцы, у которых есть право голоса как собственников или нанимателей жилья, не молчали.