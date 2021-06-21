Аномальная жара в Рязани продержится еще минимум несколько дней

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало новое метеопредупреждение об аномальной жаре. По данным местного филиала Росгидромета, с 22 по 26 июня температура будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Например, 22 июня, согласно прогнозу, после +13…+18 градусов ночью в дневное время воздух прогреется по региону до +30…+35 градусов. Притом исторический максимум для этого дня составляет 35,8 градусов и случился он в 1948 году.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасном уровне солнечной активности. До 23 июня включительно с 10 до 18 часов он рекомендовал как можно меньше быть на солнце (подробнее).

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