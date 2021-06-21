Стало известно, как на Московском шоссе сбили ехавшего на самокате мужчину

Фото: vk.com/rznnews62

21 июня на перекрестке Московского и Михайловского шоссе в Рязани очевидцы сняли на видео лужу крови, рядом с которой лежал самокат. На место прибыли автомобили ДПС и скорой помощи. Ролик опубликован в соцсетях.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции рассказали некоторые подробности инцидента. ДТП случилось примерно в 12:20. Наезд совершил 73-летний рязанец за рулем Ford.

По предварительной информации, автомобилист, поворачивая налево, на Михайловское шоссе, сбил 31-летнего мужчину, который двигался на электрическом самокате по Московском шоссе в сторону Первомайского проспекта.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.

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