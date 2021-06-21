Появился график отключений горячей воды в Рязани на июль 2021 года

Опубликован график отключений горячей воды в Рязани на июль 2021 года. Связаны они с профилактическими и ремонтными работами МУП «РМПТС» на сетях и объектах теплоснабжения.

Когда отключат горячую воду в вашем доме, можно узнать в таблице, которая доступна по ссылке. Всего в списке 559 адресов, в том числе 430 жилых домов. Не считая улицы Бирюзовой, где запланированы два двухдневных «окна», во всех случаях отключения продлятся 13-14 дней.

Начинается июльский график с 1-го числа и завершается 28-м.

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