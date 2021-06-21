Сбербанк облегчил финансовую нагрузку для начинающих предпринимателей

Комплекс услуг по очень привлекательной цене новые клиенты Сбербанка смогут получить в рамках проекта «Тест-драйв». При подключении любого пакета услуг абонентская плата составит один рубль в течение месяца. Это интересное спецпредложение, в первую очередь, подойдет предпринимателям, планирующим открыть первый счет в Сбербанке.

Воспользовавшись им, бизнес сможет решить сразу несколько вопросов, которые возникают у любого предпринимателя на моменте запуска своего дела и его последующего сопровождения.

Так, новые клиенты Сбербанка получат полный перечень необходимых и полезных сервисов от Банка – и это не только возможность воспользоваться всеми имеющимися программами финансирования под льготные ставки, заключение зарплатного проекта или договора торгового эквайринга, покупка или аренда онлайн-кассы, а широкий перечень продуктов экосистемы Банка.

- Мы видим свою цель в комплексной поддержке малого бизнеса. Сбербанк уже облегчил финансовую нагрузку для начинающих предпринимателей, запустив пакет услуг «Легкий старт» с нулевой стоимостью обслуживания. А сейчас даем действующим бизнесменам возможность провести тест-драйв сервисов банка и выбрать лучшее решение для своего дела, - рассказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов.

При этом Иван Иванович подчеркнул, что это касается как формы, так и содержания обслуживания. Организации или предприниматели могут открыть расчетный счет без посещения офиса Банка – достаточно лишь зарезервировать расчетный счет на сайте Сбербанка. В течение часа сотрудник Банка свяжется с клиентом и предложит открыть счет на его территории в удобное для него время, а все операции можно совершать онлайн – не выходя из офиса Банка. Это удобно и к тому же значительно экономит время клиентов. Неудивительно, что такой инновационный сервис с каждым днем становятся все более востребованным.

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