Прирост заболевших COVID-19 в Рязанской области вновь увеличился

21 июня в Рязанской области зафиксировали 61 новый случай коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии теперь 30369. Об изменениях статистики за минувшие сутки проинформировал оперативный штаб.

Последний раз прирост заболевших свыше 60 человек наблюдался в регионе в середине марта (17-го числа тоже было 61). В целом по России третий день подряд официально регистрируется более 17 тысяч случаев COVID-19.

О летальных исходах за минувшие сутки не сообщалось. Жертвами коронавируса в Рязанской области по-прежнему признаны 574, хотя в реальности с COVID-19 связано гораздо больше смертей (подробнее).

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