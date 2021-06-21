Рязанцам расскажут, как выбрать качественный хлеб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани и области открылась горячая линия, по телефону которой можно все узнать о качестве хлеба и хлебообулочных изделий.

Отвечать на вопросы и жалобы жителей Рязанской области будет сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

«Специалисты разъяснят требования к качеству и безопасности хлебобулочных изделий. Расскажут о сроках годности, когда и куда обращатсяя, а также о том, как выбрать качественный хлеб.

Звонки специалисты ждут до 2 июля по телефону 8-800-555-49-43.

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