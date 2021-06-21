На реке Цна в городе Сасово утонул ребенок

На реке Цна в черте города Сасово утонул ребенок. Тело девочки 2008 года рождения извлекли из воды в месте, не оборудованном для купания, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. Трагедия произошла в субботу, 19 июня.

Это не единственный случай гибели людей на водоемах в выходные. На следующий день, 20 июня, в реке Ока близ села Коростово (Рязанский район) обнаружили труп мужчины 1966 года рождения.

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