На трассе М-5 в Рязанской области случилось массовое ДТП

Фото: 62.мвд.рф

20 июня на М-5 «Урал» в Рязанской области случилось массовое ДТП. На 253 километре федеральной трассы грузовой автомобиль протаранил несколько легковых.

Столкновение с остановившимися перед ним попутными машинами совершил 57-летний житель Самарской области на Mercedes-Benz Actros. По предварительной версии, он не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения.

Основной удар пришелся на Toyota Matrix под управлением 59-летнего москвича. Также в аварии поучаствовали Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Медицинская помощь понадобилась пассажирам Toyota в возрасте 44 и 14 лет, а также 10-летнему пассажиру Skoda.

Фото: 62.мвд.рф

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