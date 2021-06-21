Парк морской славы в Канищеве готовят к перезагрузке

Замена табличек в Парке морской славы.

В субботу, 19 июня, с самого утра около рубки подводной лодки, стоящей у дома 31 корпус 1 по улице Бирюзова, появились не только мамы с колясками и детишки, не уехавшие в летние лагеря. В Парке морской славы появились местные жители с железными щетками, шпателями, кисточками, секаторами. На нескольких мужчинах были тельняшки и флотские пилотки.

– Мы из общественной организации ветеранов морфлота, – пояснили они.

– И какой сегодня фронт работ? – поинтересовался человек в футболке, приехавший на черном автомобиле, оставленном за воротами парка.

– Все столбы на всех аллеях зачищаем, красим, таблички меняем, кусты стрижем.

Энтузиасты зачищали и красили столбы на аллеях, меняли таблички, стригли кусты.

Человеком, приехавшим в выходной день в микрорайон Канищево, был заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. Руководил работами в парке архитектор и активист движения за улучшение городской среды Илья Стюхин, весной 2021 года перешедший работать в областное управление архитектуры и градостроительства.

– План реконструкции парка обсуждался с местными жителями, в прошлом году прошли общественные слушания, – рассказал он. – Наш проект вывешен здесь на стенде, его может посмотреть и предложить что-то любой житель Канищева. С наступлением лета мы силами энтузиастов взялись за дело. Сегодня занимаемся столбами и живыми изгородями, а еще на краю обрыва начинаем монтировать деревянную смотровую площадку.

Евгений Беленецкий пообщался с местными жителями.

В парк все чаще приезжают свадьбы – фотографироваться на фоне приокских просторов: отсюда открывается вид на кремль, Борки и пойму Оки: в хорошую погоду вдалеке видно церковь в Коростове и колесо обозрения в Полянах. Через месяц в парке предстоит праздновать День военно-морского флота.

Местные жители, увидевшие в парке съемочную бригаду телевидения, не остались безучастными.

– Я про проект хочу сказать. Здесь под окнами не нужна песочница! – убеждала одна из женщин. – Фактически вы поставите туалет для собачек, которых у жителей нашего дома видимо-невидимо.

– А я голосовала за старое название: «Парк 900-летия Рязани», – откровенничала другая жительница Канищева. – Море у нас далеко, флотского училища в Рязани нет, хоть бы рассказали нам про флот…

Таким образом прямо на глазах начальства напрашивалась тема установки информационного стенда про корабль «Орел», спущенный на воду Оки в 1668 году. Это будет возможно, когда оборудуют новые входы в парк. Сегодня выраженная входная группа у парка есть только со стороны Северной окружной дороги. Но большинство местных жителей приходит в промежутки между домами или по проезду от улицы Интернациональной.

Первая табличка с названием аллеи нового образца уже заняла свое место. На остальных столбах они также будут заменены.

И никого не удивляет, что парк муниципальный, но реализацией плана по его улучшению занимаются общественные волонтеры под руководством областного чиновника. Ведь в первую очередь люди только думают о комфорте жизни и отдыха. Какое ведомство все это сделает – вопрос не очень-то принципиальный.