В Рязанской области обнаружили мертвым пропавшего рыбака

Фото: vk.com/lizaalert_rzn

Пропавший 16 июня 55-летний мужчина из Рыбновского района найден мертвым. Сообщение появилось утром 20 июня в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», который распространял ориентировку.

Ранее проходила информация, что мужчина уехал на мотоцикле, взяв с собой рыболовные снасти. О его исчезновении объявили на третий день, 19 июня.

Один из подписчиков ПСО «ЛизаАлерт» поделился, что накануне - до того, как опубликовали трагическую новость, - был найден мотоцикл погибшего.

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