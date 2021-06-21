Во вторник отключения горячей воды в Рязани продолжатся

В начале новой недели в Рязани продолжаются отключения горячей воды. Если 21 июня на две недели, вплоть до 4 июля, коммунального блага лишились жители более чем 40 домов, то во вторничный список попали только три дома на двух улицах.
С 22 июня по 5 июля в связи с профилактическими работами МУП «РМПТС» на сетях и объектах теплоснабжения не будет горячей воды по следующим адресам:
- ул. Старореченская, д. 15 корп. 1;
- ул. 1-я Красная, д. 26, 28.
С полным графиком отключений на июнь можете ознакомиться по ссылке.
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