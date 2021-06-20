Рязанцев предупредили о 33-градусной жаре

В понедельник 21 июня на территории Рязанской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Такой прогноз приводит региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
Отмечается, что днем столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов, ночью будет попрохладнее - +12…+17 градусов Цельсия. Ветер при этом ожидается юго-восточный с порывами до 2-7 метров в секунду.
В связи с предстоящей жарой МЧС опубликовало простые правила поведения на природе:
- воздержитесь от посещения лесов;
- не разводите костры, отдыхая на водоемах;
- не бросайте непотушенные спички и окурки;
- не позволяйте детям играть с огнем.
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