Одну полосу открыли, другую закрыли: в Рязани продолжается ремонт моста через Трубеж

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В связи с завершением первой части ремонта моста через реку Трубеж в ночь с 19 на 20 июня изменилась схема движения и перенос трафика на отремонтированную часть. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Отмечается, что одновременно с окончанием работ, на второй части моста начались демонтаж ограждений и верхнего слоя асфальтового покрытия.

Всвязи с этим в администрации областного центра призвали водителей быть осторожнее и следовать дорожным знакам.

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