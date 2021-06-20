В рязанском десантном училище прошел выпускной

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

19 июня в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялся торжественный выпускной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выпускников поздравили заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко, командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, начальник училища Руслан Евкодимов, митрополит рязанский и михайловский Марк.

Юрий Садовенко зачитал поздравление выпускникам от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«За более чем вековую историю здесь получили образование десятки тысяч офицеров, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности государства. Уверен, что знания, приобретенные в стенах легендарной академии крылатой пехоты, станут и для вас надежной опорой преданного служения родине, позволят эффективно решать задачи по отстаиванию национальной безопасности», - написал министр.

Отмечается, что в завершение торжеств подразделения училища торжественным маршем прошли по плацу. Кроме того, состоялись выступления сводного военного оркестра, расчета почетного караула, а также показательные номера батальонов курсантов по рукопашному бою и спортсменов-парашютистов.

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