Губернатор не намерен принимать кадровые решения в связи с пожаром в рязанской больнице

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пока не намерен принимать кадровые решения в связи с пожаром в рязанской больнице. Такое решение глава региона принял после проверок учреждений здравоохранения, не выявивших серьезных нарушений.

Сейчас разбираются специалисты, Следственный комитет. Надо понять, кто виноват, кто будет привлечен к ответственности. Соответственно, за этим последуют и кадровые решения. <…> Есть, конечно, отдельные недостатки, серьезных замечаний в этом отношении не выявлено, прокуратура подводит итоги параллельных проверок. Пока рано о чем-то говорить, - приводит слова Любимова агенство ТАСС.

Напомним, пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Три человека погибли, еще одна женщина с COVID-19 умерла 15 июня. Кроме того, несколько человек серьезно пострадали, в том числе две медсестры.

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