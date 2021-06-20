Оперштаб сообщил о 60 новых случаях COVID-19 в Рязанской области

20 июня в регионе выявлено еще 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб Рязанской области.

Таким образом, по данным официальной статистики, темп суточного прироста заболевших составил 0,19%.

Всего же с начала пандемии в нашем регионе COVID-19 подтвердился у 30 тысяч 308 человек.

Отмечается, что мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, проводятся в полном объеме.

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