Рязанские молодогвардейцы взяли шефство над «Садом памяти»

Фото: МГЕР.

19 июня активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» высадили аллею в «Саду памяти» на территории Кораблинской школы имени Героя России И.В. Сaрычева.

1 июня неизвестные выкопали пять туй. Деревья в честь Великой Победы и в память о погибших героях-выпускниках ученики вместе с преподавателями высадили в апреле 2020 года. Сначала администрация школы планировала сделать это самостоятельно, но потом было принято решение присоединиться к общероссийской акции «Сад памяти».

О данном происшествии сообщила директор школы Юлия Костикова. В школе учились два выпускника, которые погибли в Чечне: Герой России Игорь Сарычев, имя которого носит школа, и Роман Ражев – кавалер ордена Мужества.

Рязанские молодогвардейцы не прошли стороной кощунства над памятью погибших героев и в свою очередь восстановили «Сад памяти», а также договорились о дальнейшем сотрудничестве и оказании помощи.

- Высаженные аллеи, посаженные деревья, рассказы героев нашей страны имеют большое значение. Это воспитывает патриотизм, гордость за страну.Уже прошло много времени, как закончились войны, но я могу с уверенностью сказать, что наше поколение должно помнить и чтить подвиг советского народа в тяжелые годы войны, - поделился руководитель РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.