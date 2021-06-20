На Народном бульваре в Рязани ограничат движение

20 и 21 июня с 21.00 до 6.00 будет ограничено движение транспорта на Народном бульваре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Отмечается, что ограничение связано с проведением дорожных работ. Поэтому движение троллейбусов маршрута №10 будет производиться по измененной схеме. От автовокзала «Центральный» до конечной на улице Крупской троллейбусы поедут по улицам Мервинская, 7-й Мервинский проезд и Крупской в прямом и обратном направлении.

При этом схема движения других видов автотранспорта меняться не будет.

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