Из-за рыбаков в Рязани налетела на камни стометровая баржа

В Рязани неподалеку от поселка Борки стометровая баржа, плывшая по Оке, врезалась кормой в прибрежные камни. Об этом сообщается в группе «Рыбалка в Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

Причем, по мнению автора поста, происшествие на воде произошло по вине рыбаков, расположившихся на своих лодках вдоль места, предназначенного для судоходства.

«Мужики, вы считаете, что сидя на судовом ходу, еще и в затруднительном месте для судоходства - состав 100 метров и всего 300 кобыл за кормой — позволяет неплохо маневрировать, катаясь змейкой и объезжая вас, как препятствия… Знайте — это не так!», - написал автор.

Причем мужчина отметил, что один из рыбачивших «так и не посчитал нужным поднять свой зад с места», до тех пор пока лодка коснулась баржи. Трагедии же удалось избежать только по чистой случайности.

В качестве иллюстрации происшествия мужчина приложил прошлогоднее фото на котором видно, что случается с лодкой, не избежавшей столкновения с судном.

Фото: "Рыбалка в Рязани".

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