У дома в центре Рязани прорвало трубу под давлением

Утром 20 июня около дома, расположенного по адресу улица Скоморошенская дом 15 корпус 2, прорвало трубу под давлением шесть атмосфер. Видеоролик ЧП «КП-Рязань» прислали жильцы девятиэтажки.

Люди сообщили, что авария произошла в 8.30 утра, а давление в трубе, принадлежащей РМПТС, составляет шесть атмосфер.

- Струя может пробить окно и травмировать людей. Вдоль окон этого девятиэтажного дома в открытом виде проложены две нитки трубопровода. Это очень опасно и для прохожих и для жильцов, а также для молодежи, которая вечерами собирается у этих труб, - рассказал один из очевидцев аварии.

По словам жильцов дома, трубы срочно необходимо чем то закрывать, пока не произошла трагедия и кого-то просто не перерезало пополам струей под давлением.

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